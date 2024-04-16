Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в своем иерусалимском офисе министров иностранных дел Великобритании и Германии Дэвида Кэмерона и Анналену Бербок. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Отмечается, что в ходе обеих встреч Нетаньяху в свете иранской атаки на его страну «настаивал на том, чтобы Израиль сохранил право на самооборону». При этом он поблагодарил Кэмерона и Бербок за однозначную позицию их стран в поддержку Израиля в связи с недавним ударом Ирана.

«Мы будем сами принимать решения. Государство Израиль сделает все необходимое, чтобы защитить себя», - заявил премьер-министр еврейского государства.

Кроме того, израильский премьер рассказал иностранным министрам о ходе военной операции в секторе Газа и об объемах доставляемой в анклав гуманитарной помощи. Говоря о положении мирных жителей в секторе, он «отверг претензии международных организаций по поводу голода в Газе и заявил, что Израиль делает все возможное в гуманитарном вопросе».