Эмин Амруллаев назвал цель Миннауки и образования

Большинство победителей различных конкурсов и олимпиад приглашаются в ведущие университеты мира. Об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил во время своего выступления на открытии финального этапа XIII республиканского конкурса «Ученые будущего».

Министр рассказал, что только в прошлом году более 40 учащихся Азербайджана поступили в топовые университеты мира.

«Наша цель – увеличить количество лицеев с физико-математическим и химико-биологическим уклоном в каждом регионе Азербайджана. Мы ведем обсуждения в этом направлении с нашими коллегами для открытия ежегодно нескольких таких лицеев», - отметил министр.