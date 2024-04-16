Иранские офицеры массово покидают Сирию

Иран принял решение сократить численность своих военных советников из числа офицеров Корпуса стражей исламской революции в Сирии из-за опасений возможного израильского ответа на недавний удар Тегерана по Израилю. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания в сирийских спецслужбах, КСИР вывел из Арабской Республики только высокопоставленных военных советников, офицеры среднего звена останутся в стране, но поменяют место дислокации.

Газета отмечает, что иранские военнослужащие перемещаются ночью, когда израильские удары наиболее вероятны.

По данным издания, присутствие своих офицеров в Сирии также сокращает ливанская шиитская партия «Хезболлах», которая считается региональным союзником Тегерана.

Атака по иранским объектам в Сирии, пишет WSJ, позволит Израилю нанести «удар возмездия», при этом избежав полномасштабной войны в регионе. Арабские чиновники сообщили газете, что удар еврейского государства может быть ограниченным, и Израиль, вероятно, предупредит своих региональных союзников из числа арабских стран, прежде чем принять ответные меры в отношении Ирана.