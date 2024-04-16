«Мы не можем позволить Путину достичь успеха»: Байден обратился к Конгрессу

Президент США Джо Байден обратился с призывом к Конгрессу утвердить его запрос на помощь для Израиля и Украины. Об этом хозяин Белого дома написал в своей статье для газеты Wall Street Journal.

Американский президент напомнил о том, как украинские военные сдерживают натиск России по всей линии фронта, и как Израиль вместе с союзниками в минувшие выходные отразил массированную ракетную и беспилотную атаку Ирана.

«И Украина, и Израиль подвергаются нападениям дерзких врагов, которые стремятся к их уничтожению. Путин хочет подчинить народ Украины и поглотить его нацию в новой российской империи. Правительство Ирана хочет уничтожить Израиль навсегда, стерев единственное в мире еврейское государство с лица земли», – констатировал Байден.

По его мнению, США не должны с этим смириться, поскольку «на кону стоит наша безопасность».

«Если Россия победит, войска Путина приблизятся к нашим союзникам по НАТО ближе, чем когда-либо... Мы должны усилить поддержку Украины сейчас, чтобы остановить Путина от посягательств на наших союзников по НАТО и гарантировать, что он не втянет американские войска в будущую войну в Европе», – призывает американский лидер.

Байден подчеркнул, что решение о военной помощи Украине и Израилю означает не «выписывание безлимитных чеков», а инвестиции в американскую промышленную базу.

«Путин неустанно пытался сломать волю украинского народа. Ему это не удалось. Теперь он пытается сломать волю Запада. Мы не можем позволить ему достичь успеха. В истории бывают моменты, которые требуют лидерства и мужества. Это один из них», – заключил президент США.

Ранее сообщалось, что Конгресс США не примет законопроект о предоставлении помощи Украине к 19 апреля ввиду отсутствия согласованного текста документа, а также продолжающихся переговоров между законодателями.