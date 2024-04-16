Облигации Kapital Bank размещены на Бакинской фондовой бирже

17 апреля завершилось размещение высокодоходных облигаций Kapital Bank общей стоимостью 35 000 000 (тридцать пять миллионов) долларов США, котирующихся в премиальном сегменте рынка на Бакинской фондовой бирже под регистрационным номером AZ2008005152.

В ходе размещения, в котором приняли участие 104 инвестора, общий объем заказов составил 35 миллионов долларов США. Номинальная стоимость облигаций составляет 100 долларов США, годовая процентная ставка 7%, периодичность выплат каждые 90 календарных дней,а срок обращения 7 лет. Андеррайтером размещения является ЗАО «Pasha Capital Investment Company».

Облигации Kapital Bank, предлагающие высокую доходность, являются первыми субординированными облигациями, публично предлагаемыми банком. Субординированные облигации, которые служат для поддержки устойчивого роста активов, поддержания высокого коэффициента адекватности и достижения долгосрочных стратегических целей в целом. Совместо с этим они являются еще и надежными инвестициями для граждан и также вносят важный вклад в развитие местного рынка капитала. В продолжение успешного размещения Kapital Bank намерен активно участвовать на азербайджанском рынке капитала и предлагать инвесторам новые возможности.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk , для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.