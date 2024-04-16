TikTok в Кыргызстане закрывают
Власти Кыргызстана приняли решение заблокировать TikTok.
Согласно сообщению Министерства цифрового развития страны, основанием для блокировки TikTok стало несоблюдение сервисом требований закона «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».
Власти сообщили, что всем трем операторам связи, которые есть в стране, было направлено письмо с требованием принять необходимые меры для ограничения доступа к TikTok.
TikTok является одним из самых популярных информационных ресурсов среди молодежи Кыргызстана. По данным исследовательско-консалтинговой компании М-Vector, сервисом пользуются 72% населения.