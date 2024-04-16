TikTok в Кыргызстане закрывают

Согласно сообщению Министерства цифрового развития страны, основанием для блокировки TikTok стало несоблюдение сервисом требований закона «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».

Власти сообщили, что всем трем операторам связи, которые есть в стране, было направлено письмо с требованием принять необходимые меры для ограничения доступа к TikTok.

TikTok является одним из самых популярных информационных ресурсов среди молодежи Кыргызстана. По данным исследовательско-консалтинговой компании М-Vector, сервисом пользуются 72% населения.