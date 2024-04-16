Турция создала 30-километровую зону безопасности в Ираке

Турция создала 30-километровую зону безопасности на севере сопредельного Ирака. Об этом сообщил глава Минобороны республики Яшар Гюлер в преддверии визита в Ирак турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированного на 22 апреля.

«30-километровая линия безопасности уже создана. Но есть еще ряд вещей, которые там нам необходимо сделать», - цитируют турецкие СМИ Гюлера.

По сообщениям местных СМИ, после визита Эрдогана в Багдад турецкая армия может провести крупную трансграничную операцию на севере Ирака и создать по ее итогам на приграничных территориях зону безопасности глубиной до 40 км, которая впоследствии будет передана под контроль подразделений жандармерии.

«Мы разработали планы, работы по их реализации продолжаются. В понедельник наш президент будет в Ираке, спустя много лет мы впервые подпишем с ним соглашение стратегического характера», - сказал глава Минобороны Турции.

Речь идет о документе о сотрудничестве двух стран в сфере противодействия террористической Рабочей партии Курдистана.