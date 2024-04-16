Президента Грузии назвали «агентом иностранного влияния»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал президента Саломе Зурабишвили «агентом иностранного влияния» в связи с ее негативным отношением к проекту закона об «иноагентах».

«Саломе Зурабишвили является агентом иностранного влияния, и она, соответственно, представляет иностранную силу, партию глобальной войны, о чем мы не раз ранее говорили», - цитирует Интерфакс Кобахидзе.

Ранее в среду, 17 апреля, президент Грузии на встрече с иностранными послами выразила свое негативное отношение к законопроекту об «иноагентах», сообщает ее администрация. Ранее она обещала ветировать этот закон. Парламент Грузии принял этот законопроект в первом чтении, оппозиция в голосовании не участвовала. Параллельно с заседанием у здания парламента проходила акция оппозиции.