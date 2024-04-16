Помощь Украине: названа дата голосования

По его словам, сегодня в течение дня в Палату поступят четыре отдельных законопроекта — о помощи Украине, Израилю, Индо-Тихоокеанскому региону, а также четвертый законопроект с «другими мерами по противодействию России, Китаю и Ирану».

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что голосование по законопроекту о помощи Украине состоится в эту субботу.

Сенат (верхняя палата Конгресса) одобрил пакет помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим партнерам США в Индо-Тихоокеанском регионе общим объемом 95 миллиардов долларов более двух месяцев назад. Из этих средств Украине полагается 60 млрд долларов.

Демократы в нижней Палате представителей и в Сенате настаивали, что самым эффективным подходом было бы принятие Палатой представителей законопроекта о помощи, включающей средства для Украины, в том виде, в каком его одобрил Сенат. Однако против этого выступают республиканцы - сторонники Трампа, имеющие большинство в Палате представителей.

Отдельное рассмотрение законопроектов означает, что после одобрения Палатой представителей они должны будут вернуться в Сенат, прежде чем будут направлены на подпись президенту Байдену.