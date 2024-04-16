Тысячи граждан Грузии проводят митинг в Тбилиси у здания парламента против законопроекта об «иноагентах».

Митингующие развернули сцену на проспекте Руставели, где находится парадный вход в парламент. Проспект перекрыт. На митинге дежурят усиленные наряды полиции. Спецтехника, в том числе водометы, расположена на площади Свободы, в 200 метрах от эпицентра митинга.

Ранее в среду парламент Грузии в первом чтении на пленарном заседании одобрил законопроект об «иноагентах», против которого высказывались президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты.