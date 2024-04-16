Во Франции арестовали виллу экс-супруги Путина

Как пишет французское издание Сhallenges, речь идет о вилле «Сюзанна», расположенной в городе Англет на юго-западе страны. Судебное решение было принято 6 декабря 2023 года, но журналисты узнали о нем лишь сейчас.

По данным Сhallenges, сейчас вилла пустует. Ее обыскали в рамках расследования, которое начала парижская прокуратура по заявлению неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Вилла площадью 5000 кв.м 1930 года постройки была куплена в декабре 2013 года, через полгода после того, как Людмила и Владимир Путины объявили о разводе. Дом обошелся в €5,4 млн.