В Азербайджане станет больше электромобилей

В среду,17 апреля, в Кабинете министров под руководством премьер-министра Али Асадова состоялось заседание, посвященное реализации мер, вытекающих из распоряжения президента Азербайджанской Республики «О стимулировании использования транспортных средств с электродвигателем» от 7 марта 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, премьер-министр Али Асадов предоставил информацию о мерах, вытекающих из распоряжения президента Азербайджанской Республики «О стимулировании использования транспортных средств с электродвигателем», ходе их выполнения и предстоящих задачах.

На заседании состоялись обсуждения, связанные с принятием мер по расширению использования транспортных средств с электродвигателем и зоны охвата электрозаправочных станций (ЭЗС), созданию необходимой инфраструктуры в этой сфере и обеспечению их постоянной электроэнергией, а также с усовершенствованием нормативно-правовых актов в целях привлечения к этой работе субъектов предпринимательства, по другим важным вопросам.

Затем с учетом предложений, выдвинутых в связи с предстоящими задачами, были даны поручения соответствующим структурам.