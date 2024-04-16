Индия стала мировым лидером по численности населения, которое на данный момент составляет 1,442 млрд человек. Такие данные приводит в своем докладе Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA).

Согласно оценке фонда, повышение демографии в Индии связано с улучшением социально-экономической обстановки в стране, снижением уровня летальных исходов матерей при рождении детей (2020 год — 8%, 1990 год — 26%). Довольно большую часть населения составляет молодежь в возрасте от 10 до 24 лет (26%). Среднестатистическая продолжительность жизни мужчин оценивается в 71 год, женщин — 74 года.

Второе место рейтинга занял Китай с результатом в 1,425 млрд человек. Согласно расчетам организации, население КНР достигло пика в 1,426 млрд человек в 2022 году и стало медленно падать.