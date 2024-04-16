У России крупнейший в мире запас ядерных боеголовок

Соединенные Штаты на данный момент располагают в своем военном арсенале 5 044 ядерными боеголовками, Россия - 5 580, сказано в исследовании Федерации американских ученых, которое цитирует Интерфакс.

По ее данным, у Китая есть 500 ядерных боеголовок, у Франции - 290, Великобритании - 225.

В списке девяти стран, обладающих ядерным оружием, Индия и Пакистан располагают арсеналами по 170 боеголовок. По оценкам американских экспертов, Израиль имеет 90 ядерных боеприпасов, Северная Корея - 50.

Рост ядерного арсенала наблюдается в Великобритании, Китае, Индии, Пакистане и Северной Корее.