Фонд Бориса Немцова за свободу стал «нежелательным» в России

Министерство юстиции РФ внесло в список «нежелательных организаций» Фонд Бориса Немцова за свободу (Boris Nemtsov Foundation for Freedom), основанный дочерью погибшего политика Жанной Немцовой в Германии в 2015 году. Об этом информирует Meduza.

Также в реестр включены немецкий Фонд имени Фридриха Науманна за свободу (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit) и украинский Центр гражданских свобод.

Теперь список организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации, насчитывает 158 позиций.

Фонд Фридриха Науманна основан в 1958 году в Потсдаме. Он предлагает политическое образование в Германии и имеет офисы в более чем 60 странах мира.

Центр гражданских свобод был создан в Киеве в 2007 году. Своей миссией он называет продвижение ценностей прав человека, демократии и солидарности в Украине и регионе ОБСЕ.