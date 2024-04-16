Израиль поменял планы

Израиль рассматривал возможность нанесения ответного удара по Ирану вечером 15 апреля, однако принял решение отложить атаку. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По словам представителей вашингтонской администрации, Израиль проинформировал о своем решении США.

«Мы не знаем, по какой причине и насколько это могло быть приближено к реальной атаке», - заявил изданию американский чиновник.