Турция призвала Запад остановить Израиль

США и страны Запада «должны остановить Израиль», не допустив перерастания конфликта в Газе в войну в регионе. Об этом заявил находящийся с визитом в Катаре глава МИД Турции Хакан Фидан, где он провел переговоры с властями эмирата и главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией.

«Мы изначально говорили о риске распространения конфликта на регион, существует риск возникновения региональной войны. Очевидно, что Нетаньяху для того, чтобы остаться у власти, пытается ввергнуть наш регион в войну. Мы не хотим, чтобы третьи страны переносили конфликты в этот регион. США и страны Запада должны остановить Израиль… не допустив распространения конфликта», - сказал Фидан.