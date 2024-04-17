Клаар станет послом Евросоюза в Узбекистане

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выдвинул Тойво Клаара, специального представителя Европейского союза по кризису на Южном Кавказе и в Грузии, на пост посла в Узбекистане. Об этом сообщает Европейская служба внешних связей (ЕСВС).

Решение о назначении данного кандидата вступит в силу после получения официального согласия от Узбекистана.

В октябре 2017 года Тойво Клаар был назначен спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе и в Грузии. До этого, в 2014-2017 годах, работал руководителем департамента Центральной Азии в Европейской службе внешних связей. С сентября 2013 года по декабрь 2014 года Клаар возглавлял Миссию наблюдателей ЕС в Грузии.