Госдеп обеспокоен событиями в Грузии

«Мы по-прежнему обеспокоены тем, что если этот законопроект будет принят, он может навредить СМИ, организациям, защищающим гражданское общество...» - сказал он.

«Призываем правительство Грузии обратить внимание на предупреждение ЕС о том, что этот законопроект противоречит нормам и ценностям Евросоюза. И поэтому этот законопроект совершенно точно отрицательно повлияет на путь Грузии в ЕС», - добавил Патель.

Парламент Грузии принял этот законопроект в первом чтении, депутаты от оппозиции в голосовании не участвовали. Повторное внесение законопроекта в парламент и его рассмотрение уже раскритиковали в руководстве Евросоюза и НАТО. Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказывалась против этого законопроекта, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе, который эту инициативу поддерживает, назвал Зурабишвили «агентом иностранного влияния».