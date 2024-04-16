Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 00:10

Увы, несмотря на яростное сопротивление молодежи и студентов, несмотря на тотальное неприятие закона об «иноагентах» буквально всеми, кроме придворных экспертов и прикормленных «шестерок», парламент Грузии все-таки его принял. Пока, правда, только в первом чтении. Но это уже заявка на то, что оставшиеся два чтения данный законопроект пройдет, и закон в итоге будет принят.

Рассказывать всю предысторию позорного действа «Грузинской мечты» не имеет смысла – она достаточно подробно изложена в одной из прошлых публикаций вашего покорного слуги. Зато есть смысл поговорить о другом. А именно о том, что будет дальше? А дальше, господа, будет процедурная тягомотина: обсуждения, принятие во втором чтении, а где-то в середине мая – и третьем. Потом президент Саломе Зурабишвили обязательно наложит вето, после чего парламент тоже обязательно это вето преодолеет, поскольку для утверждения закона достаточно простое большинство голосов. И вот только после этого, где-то в начале июня, закон об «иноагентах», а точнее закон о прозрачности иностранного влияния, обретет юридическую силу. Параллельно с этими процедурами на улицах грузинских городов будут продолжаться акции протеста, некоторые из них полиция разгонит, некоторым даст возможность помитинговать и выпустить пар. Но в любом случае, заверяю вас, страсти будут кипеть нешуточные.

Противники закона считают, что его целью является превращение Грузии в некое подобие Беларуси, только без белорусской промышленности, белорусской чистоты, белорусского порядка и без белорусских девушек. То есть худший из всех возможных вариантов Беларуси. Смогут ли акции протеста стать причиной отказа от дальнейшего принятия закона? Шансов на это 50 на 50. Рассчитывать на то, что, увидев сотни тысяч противников закона, а также услышав от местных знаменитостей, писателей, актеров и спортсменов выступления против «русского закона», власть почувствует жуткие угрызения совести, естественно, не приходится. Следует понимать, что «Грузинская мечта» в полном соответствии с особенностями характера своего хозяина уже давно считает всех, кто против нее, сатанистами, геями, радикалами и погромщиками. Иванишвили возненавидел целое поколение, представленное молодежью в возрасте от 18 до 25 лет, которая играет сегодня в ходе акций протеста ведущую роль.

Это свободная, открытая, современная европейская молодежь ясно дает понять обществу, что не желает подчиняться диктату не пойми кого. Именно поэтому проправительственные СМИ и карманные эксперты ведут постоянную кампанию по дискредитации не кого-то там, а целого поколения. То есть, по сути, будущего Грузии. Поэтому власть предержащим по барабану, какое количество их противников выйдет на улицы протестовать. Для власти они враги, и их мнение надо игнорировать. «Грузинская мечта» принимает во внимание только непосредственный риск, ну, прямо здесь и сейчас. Какого рода? Ну, к примеру, могут ли протестующие ворваться в наши офисы и снести всем нам головы? Не могут? Ну тогда пусть митингуют и дерутся хоть до посинения. Принцип Бидзины Иванишвили очень похож на систему приоритетов незабвенного Иосифа Виссарионовича. Все, что интересует господина Иванишвили, это «Кто такой Папа Римский и сколько у него дивизий?».