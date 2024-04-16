Брюссель выделит 10 млн на поддержку Армении

Евросоюз планирует выделить Армении 10 млн евро, которые должны быть потрачены за 2,5 года для создания модульного полевого лагеря на один батальон. Об этом сообщила 17 апреля армянская служба «Радио Свобода» со ссылкой на дипломатические документы.

Отмечается, что помощь будет представлена из средств Европейского фонда мира. В состав модульного лагеря войдет также медицинская амбулатория и соответствующие службы и возможности.

«Цель этой поддержки – помочь вооруженным силам Армении повысить устойчивость и возможности по установлению стабильности и тем самым лучше защитить гражданское население во время кризисов и чрезвычайных ситуаций», – говорится в документе, оказавшемся в распоряжении издания.