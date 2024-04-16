«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Определились три из четырех полуфиналистов футбольной Лиги чемпионов.

В ответном матче между мюнхенской «Баварией» и лондонским «Арсеналом» немцы победили со счетом 1:0. Единственный гол на 63-й минуте забил Джошуа Киммих.

В первом матче соперники сыграли вничью 2:2. По сумме двух встреч «Бавария» пробилась в полуфинал.

В полуфинале мюнхенцы сыграют с победителем пары между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити». Ответный матч в Манчестере продолжается. После основного времени счет 1:1. Общий результат – 4:4.

Днем ранее испанская «Барселона» дома проиграла французскому «ПСЖ» со счетом 1:4. Итоговый счет противостояния – 6:4 в пользу парижан.

А дортмундская «Боруссия» прошла мадридский «Атлетико». В Германии хозяева победили 4:2. Общий счет также в их пользу – 5:4.

«ПСЖ» и «Боруссия» померятся силами в полуфинале.