Отдел информации 01:20

В среду, 17 апреля, официальные лица в Москве и Баку заявили, что российские миротворцы покидают Карабахский регион Азербайджана. В опубликованной в российском «Коммерсанте» статье говорится, что уход миротворцев — «важная веха с разных точек зрения: во-первых, теперь карабахский вопрос закрыт окончательно, а во-вторых, российские миротворцы впервые добровольно покинули территорию постсоветского государства». Автор статьи указывает, что пока неизвестны «сроки сворачивания военного присутствия России в Азербайджане. Также нет ответа на вопрос о том, уходят все военные или кто-то из них останется, например, для взаимодействия с азербайджанской стороной в вопросах разминирования… Пока остается неясной судьба размещенного в Агдамском районе Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за режимом прекращения огня…»

Издание, напомнив, что в состав российского миротворческого контингента «входили 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и спецтехники», отмечает, что вывод миротворцев является «важной вехой»: «Карабах (Карабахский регион Азербайджана – ред.) стал первой территорией, откуда Россия добровольно и, более того, досрочно вывела свои миротворческие силы. Согласно трехстороннему заявлению президента Азербайджана, премьера Армении и президента России от 10 ноября 2020 года, срок пребывания миротворческого контингента РФ — пять лет «с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения». Но после антитеррористических мероприятий, проведенных Баку в сентябре 2023 года (издание называет их «молниеносной спецоперацией» - ред.) «Азербайджан и Россия пришли к пониманию, что миротворцы останутся до 2025 года и потом уйдут». «Официальный Баку действительно ни разу не говорил о том, что российская операция должна быть прекращена… Подчеркивалось лишь то, что миротворцы находятся на азербайджанской территории до ноября 2025 года. То, что российские военные ушли досрочно, наталкивает на мысль о том, что Москва и Баку о чем-то непублично договорились», - говорится в статье. Автор публикации отмечает, что «очевидно, что Азербайджан остался в абсолютном выигрыше. Полоса везения началась в 2020 году с победы в войне с Арменией. Затем был 2023 год — 19 сентября… Теперь Азербайджан избавлен еще и от иностранного военного присутствия…»