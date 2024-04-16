Водитель внедорожника не подчинялся требованиям полицейских. По информации издания «Подъем», мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате машину остановили с помощью ежа — противоавтомобильного заграждения. Водителя выволокли из салона и положили лицом в асфальт.

На видео, распространившихся в соцсетях, показано, как несколько полицейских вытаскивают Цакаева из черного автомобиля, который стоит на проезжей части.

По данным Baza, главу чеченского МЧС задержали у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель» в Новолакском районе Дагестана. У министра не было с собой документов, на медосвидетельствование его не отправляли и позже отпустили.

Readovka отмечает, что машину Цакаева остановили, так как она ехала по встречной полосе, и водитель отказался остановиться по требованию сотрудников ДПС.

Позже к месту происшествия приехали автомобиль батальона ДПС Чечни, а также три машины с наклейками «Спецназ-Ахмат». Люди, находившиеся в трех последних автомобилях, в жесткой форме потребовали отдать им задержанного и в итоге увезли Цакаева.

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он отметил, что чиновники не должны подобным образом реагировать на законные требования сотрудников полиции. К тому же, по его словам, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, а это «не джигитское и не горское» поведение. Он пообещал изучить и проконтролировать ситуацию, добавив, что должность и связи не должны быть прикрытием.