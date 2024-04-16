Пашинян о новых выборах в Армении

Власти Армении не собираются проводить внеочередные парламентские выборы до начала процесса делимитации границы с Азербайджаном, заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с жителями Тавушской области.

«Не считаю, что так должно быть. Все, что мы делаем, – это наша реакция на глобальные геополитические изменения. Сейчас идет война между Украиной и Россией. Мы можем провести выборы, и между другими странами начнется война, которая окажет конкретное воздействие на нашу ситуацию. То есть каждую неделю должны [проводить выборы]?» – цитируют Пашиняна армянские СМИ.

По словам премьера Армении, задачей его правительства является адаптация к меняющейся ситуации. На замечание участника встречи, что партия Пашиняна в 2021 году осталась у власти с «другими обещаниями», премьер ответил, что в предвыборной программе правящей партии «Гражданский договор» нет пункта, который бы власти не пытались реализовать «до конца и искренне».

«В 2026 году будут выборы. …Если вы решите поменять правительство, то поменяете», - заявил премьер Армении.