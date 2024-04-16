Фон дер Ляйен: Победа России обойдется слишком дорого

В ближайшие пять лет Европейскому Союзу необходимо высокими темпами нарастить свой оборонно-промышленный потенциал, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на ежегодной конференции по обороне и безопасности в Брюсселе.

По сообщению Deutsche Welle, фон дер Ляйен признала, что этот процесс будет непростым: «Он потребует нового европейского оборонного мышления как от государств-членов ЕС, так и от институтов, промышленности и инвесторов, а также политического и морального мужества, чтобы поддерживать Украину здесь, на европейской земле, столько, сколько потребуется. Потому что цена отсутствия безопасности, цена победы России намного выше, чем любая сумма, которую мы можем сэкономить сейчас. Цена столкновения с многочисленными угрозами и конфликтами, к которым нет готовности, намного выше, чем мы можем себе позволить».

«Жестокая агрессивная война России против Украины длится уже третий год, укоренившись и усилившись, как никогда. Северная Корея поставляет в Россию одну за другой партию боеприпасов. Иранские беспилотники ежедневно летают над украинскими городами. Иран даже помогает России с технологиями для создания этих беспилотников на ее территории, - заявила глава Еврокомиссии. - Новая лига авторитарных правителей работает сообща, чтобы разрушить основанный на правилах международный порядок, перекроить карты разных континентов и довести наши демократии до развала».

По ее мнению, война на территории Евросоюза не неизбежна, но исключить ее нельзя. Поэтому странам ЕС необходимо восстановить, пополнить и модернизировать свои вооруженные силы, а также обеспечить себе материальное и технологическое превосходство в потенциальном бою.