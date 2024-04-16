Россия призывает ввести санкции против Израиля

Израиль нарушил требования резолюции Совета Безопасности ООН в части прекращения огня и доступа в сектор Газа гуманитарной помощи, за что должен подвергнуться санкциям, заявил постоянный представитель России при Совбезе организации Василий Небензя.

«Еще раз напоминаем: невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета Безопасности должно вести к введению санкций против нарушителя. Мы считаем, что Совет должен рассмотреть этот вопрос безотлагательно», – цитируют российские СМИ постпреда.

По его словам, сейчас доставка гуманитарной помощи населению Газы практически невозможна. Со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Небензя заявил, что армия Израиля блокирует половину гумконвоев, следующих в сектор.

Резолюция 2728, на которую ссылается Небензя, была принята 25 марта. В ней, в частности, содержались требования к обеим сторонам по прекращению огня на время месяца Рамадан, немедленному освобождению заложников без каких либо условий, а также обеспечению доступа гуманитарной помощи в анклав.