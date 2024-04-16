Буданов анонсирует новые атаки в России

Украинские атаки на территории России будут продолжены. Об этом The Washington Post заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов рассказал журналисту издания, что у Украины есть план, направленный на «снижение потенциала РФ», охватывающий ее военную промышленность, аэродромы, командно-контрольные пункты и т.д.

Также Украина планирует новые трансграничные атаки со стороны российских добровольцев, действующих внутри РФ при поддержке ГУР, новые атаки беспилотников.

«Цель украинских ударов по территории РФ - показать, что Путин не может защитить население от войны внутри страны», - сказал Буданов.

Далее главный разведчик Украины заявил, что «когда вы сидите, скажем, в Санкт-Петербурге, и видите войну только по телевизору, вы всегда будете поддерживать… Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект атакуют у их дома».