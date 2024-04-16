Эксклюзивные цены на Mercedes-Benz

Генеральное представительство Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане «Avtokapital-Azərbaycan» MMC объявляет об изменениях в ценах.

Потребителям предлагаются эксклюзивные цены на автомобили GLE Coupe:

Модель

Стандартная цена, AZN

Цена со скидкой, AZN

GLE 53 4MATIC+CLL

257 600

231 800

GLE 53 4MATIC+CLL

246 200

221 600

GLE 53 4MATIC+CLL

240 600

216 600

GLE 53 4MATIC+CLL

233 900

210 500

GLE 53 4MATIC+CLL

252 200

227 000

GLE 53 4MATIC+CLL

234 000

210 600

GLE 53 4MATIC+CLL

234 000

210 600

GLE 53 4MATIC+CLL

248 000

223 200

GLE 53 4MATIC+CLL

233 700

210 300

GLE 53 4MATIC+CLL

232 900

209 600

GLE 53 4MATIC+CLL

233 800

210 400

GLE 53 4MATIC+CLL

231 800

208 700

GLE 53 4MATIC+CLL

226 500

203 800

GLE 53 4MATIC+CLL

250 800

225 800

GLE 53 4MATIC+CLL

247 300

222 500

GLE 53 4MATIC+LLL

216 700

195 000

GLE 53 4MATIC+LLL

235 900

212 300

GLE 53 4MATIC+LLL

236 400

212 700

Специальные цены действительны до 15.05.2024 года.

Воспользоваться такой возможностью можно в официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Азербайджане:

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

Тел.: *8885

Autostar Kaukasus

Тел.: +99412 976