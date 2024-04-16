Эксклюзивные цены на Mercedes-Benz
Генеральное представительство Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане «Avtokapital-Azərbaycan» MMC объявляет об изменениях в ценах.
Потребителям предлагаются эксклюзивные цены на автомобили GLE Coupe:
|
Модель
|
Стандартная цена, AZN
|
Цена со скидкой, AZN
|
GLE 53 4MATIC+CLL
|
257 600
|
231 800
|
GLE 53 4MATIC+CLL
|
246 200
|
221 600
|
GLE 53 4MATIC+CLL
|
240 600
|
216 600
|
GLE 53 4MATIC+CLL
|
233 900
|
210 500
|
GLE 53 4MATIC+CLL
|
252 200
|
227 000
|
GLE 53 4MATIC+CLL
|
234 000
|
210 600
|
GLE 53 4MATIC+CLL
|
234 000
|
210 600
|
GLE 53 4MATIC+CLL
|
248 000
|
223 200
|
GLE 53 4MATIC+CLL
|
233 700
|
210 300
|
GLE 53 4MATIC+CLL
|
232 900
|
209 600
|
GLE 53 4MATIC+CLL
|
233 800
|
210 400
|
GLE 53 4MATIC+CLL
|
231 800
|
208 700
|
GLE 53 4MATIC+CLL
|
226 500
|
203 800
|
GLE 53 4MATIC+CLL
|
250 800
|
225 800
|
GLE 53 4MATIC+CLL
|
247 300
|
222 500
|
GLE 53 4MATIC+LLL
|
216 700
|
195 000
|
GLE 53 4MATIC+LLL
|
235 900
|
212 300
|
GLE 53 4MATIC+LLL
|
236 400
|
212 700
Специальные цены действительны до 15.05.2024 года.
Воспользоваться такой возможностью можно в официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Азербайджане:
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
Тел.: *8885
Autostar Kaukasus
Тел.: +99412 976