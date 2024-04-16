Лучше Рафах, чем Иран

США дали добро на проведение операции в Рафахе в обмен на отказ Израиля от ответных ударов по Ирану. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Al Arabiy Al Jadeed.

«Премьер-министру Биньямину Нетаньяху удалось получить одобрение США на военную операцию в Рафахе в обмен на то, что Израиль воздержится от проведения широкомасштабной атаки на Иран в ответ на его недавнее нападение. Рассуждения об израильском ответе Ирану противоречат желаниям американской администрации и нереалистичны, учитывая заявления Израиля о том, что США сыграли главную роль в отражении иранской атаки и предотвращении ее успеха», – рассказал источник катарского издания.