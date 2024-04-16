Эльнур Мамедов, отдел экономики 12:34

«Бакинский апелляционный суд не только проигнорировал позицию Верховного суда, но и предпринял попытку имитировать реальное правосудие, продемонстрировав тем самым еще больший произвол, чем в предыдущий раз», - заявил в интервью haqqin.az известный адвокат и банковский эксперт Акрам Гасанов. Напомним вкратце, что два месяца назад в статье «Кто подмял под себя активы AzeriGazBank? На этот вопрос ответил Верховный суд» мы рассказали о том, что Верховный суд удовлетворил жалобу Акрама Гасанова, председателя Комитета кредиторов банка AGBank, который находится в процессе ликвидации.

Тогда Высший судебный орган страны отменил решение Бакинского апелляционного суда, утвердившего ликвидационный план банка за третий квартал 2023 года. При этом суд не дал Гасанову ознакомиться с документами, проигнорировав тот факт, что Комитет кредиторов также является участником ликвидационного процесса. Свое решение Бакинский апелляционный суд мотивировал просьбой Фонда страхования вкладов (то есть ликвидатора) не дать Комитету кредиторов доступ к документам из соображений «банковской тайны». Казалось бы, решение вышестоящей судебной инстанции, наконец-то, восстановит справедливость и обеспечит процессу ликвидации AGBank прозрачный и законный ход. Но не тут-то было! 13 марта при повторном рассмотрении вопроса Бакинский апелляционный суд под председательством судьи Мирзы Тагизаде вновь утвердил ликвидационный план, который, как и раньше, отказывает адвокату в его законном праве ознакомиться с документацией.

По словам Гасанова, Апелляционный суд провел три заседания, в двух из которых представитель Фонда страхования вкладов отсутствовал, а на третье явился с серьезным опозданием. Столь вольготное и даже неуважительное поведение представителя Фонда не оставляло ни малейших сомнений в том, что все уже решено заранее и серьезного рассмотрения дела не будет. Заседания проходили в закрытом режиме, при этом почему-то не велась видео- и аудиосъемка, обязательная в соответствии со статьей 65.2 Административно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики. Как и прежде, суд отказался предоставить Гасанову доступ к документации, не зафиксировав при этом свою позицию, как того требует закон, в форме определения. Адвокату просто дали никем не подписанные и не заверенные несколько страниц «урезанного» ликвидационного плана, в котором банковской тайной даже не пахло. Несмотря на то что подобный документ должен ежеквартально предоставляться всем кредиторам ликвидируемых банков, Фонд не сделал даже этого. К тому же это предусмотрено законом для рядовых кредиторов. Но председатель Комитета кредиторов – это участник судебного процесса и по закону должен иметь неограниченный доступ к любым документам. Кстати, несколько лет назад Гасанов возглавлял комитет кредиторов Bank Standard и имел полный доступ ко всей документации. Адвокат поделился с редакцией интересным наблюдением: как выясняется, с каждым новым руководителем Фонд страхования вкладов становится все более закрытым.

Бывший руководитель Фонда Азад Джавадов был достаточно открыт, Вугар Абдуллаев хотя бы являлся на заседания Комитета кредиторов, а вот нынешний глава Фонда Турал Пириев вообще отказывается предоставлять информацию и на заседания Комитета не является. Более того, не пускает туда даже прессу. Видать, есть что скрывать! Гасанов обратил также внимание судей на абсурдность создавшейся ситуации. И в самом деле, зачем проводить заседание в закрытом режиме, если защитнику отказывают в ознакомлении с документацией? А если рассматривается ликвидационный план, который содержит «банковскую тайну», то к чему вообще присутствие адвоката на процессе, который превращается в чистую формальность и не обещает реального рассмотрения дела? Впрочем, доводы адвоката Гасанова суд пропустил мимо ушей. По словам Гасанова, Апелляционный суд без всякого обсуждения утвердил ликвидационный план за третий квартал прошлого года. Увы, такова уже практика Фонда страхования по всем ликвидируемым банкам - проект плана квартала представляется уже после его истечения. То есть это и не план вовсе, а открытое издевательство над законом, судом и кредиторами.