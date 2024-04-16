Авиационная техника Военно-воздушных сил Азербайджана выполнила тренировочные полеты.

Как сообщили в Министерстве обороны, учения прошли в рамках утвержденного министром Закиром Гасановым плана подготовки на 2024 год.

В соответствии со сценарием на самолетах типа Су-25МЛ и Су-25 военные летчики выполнили взлет и посадку в дневное время, а также сложные пилотажные и боевые маневры на различных высотах.