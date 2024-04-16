При прохождении скоростного поезда по линии Баку – Сумгаит через территорию города Сумгаит неизвестными лицами было разбито стекло двери вагона, что привело к задержке в движении и беспокойству пассажиров.

Как только поступила информация о произошедшем, сотрудники Сабунчинского линейного отдела полиции Управления полиции на железнодорожном транспорте начали поиск лиц, причастных к инциденту, сообщает пресс-служба МВД.

Трое несовершеннолетних, причастных к инциденту, были опознаны и доставлены в отделение полиции в присутствии родителей, с которыми были проведены профилактические беседы.

Расследование по данному факту продолжается.