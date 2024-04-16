МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с арестом в Баварии двух лиц, имеющих российское гражданство, по подозрению в шпионаже и подготовке диверсий.

Германия – один из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву с начала войны и, по сведениям немецких властей, является одной из основных мишеней для российских шпионских операций.

«Наши органы безопасности предотвратили возможные нападения, которые были направлены на подрыв нашей военной помощи Украине», – заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер, назвав этот случай особо тяжелым примером шпионской деятельности путинского режима.