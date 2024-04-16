Шпионский скандал между Германией и Россией. Вызван посол обновлено 17:17
МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с арестом в Баварии двух лиц, имеющих российское гражданство, по подозрению в шпионаже и подготовке диверсий.
Германия – один из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву с начала войны и, по сведениям немецких властей, является одной из основных мишеней для российских шпионских операций.
«Наши органы безопасности предотвратили возможные нападения, которые были направлены на подрыв нашей военной помощи Украине», – заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер, назвав этот случай особо тяжелым примером шпионской деятельности путинского режима.
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Полиция города Байройт в Баварии задержала двух мужчин, которые подозреваются в подготовке диверсий в Германии по заданию российских спецслужб. Об этом сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на офис генерального прокурора Германии.
По версии следствия, подозреваемые по заданию России следили за военными базами США, а также планировали атаки по военным грузам. В частности, они планировали препятствовать оказанию военной помощи Украине, полагает следствие, а именно устроить поджоги и применить взрывчатку на объектах военной инфраструктуры, оружейных заводах и промышленных предприятиях.
Главный подозреваемый – проживающий в Баварии 39-летний гражданин Германии и России Дитер С. (Dieter S.). Федеральная прокуратура обвиняет его, кроме прочего, в агентской деятельности по заданию спецслужб, агентской деятельности с целью диверсии, а также в создании снимков военных объектов, "представляющих угрозу безопасности".
По данным следователей, с 2023 года Дитер С. обменивался с российскими спецслужбами информацией на тему возможных диверсий в Германии. При этом мужчина выразил готовность устроить поджог или взрыв на объектах инфраструктуры, использующихся в военных целях, а также на оборонных заводах и промышленных объектах. В основном речь шла о путях транспортировки военных грузов. Целью нападений было помешать Германии осуществлять поддержку Украины.
По данным ARD, ему грозит в Германии до 10 лет тюрьмы.