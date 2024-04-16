США предупреждают Грузию

Госдеп США призывает Грузию обратить внимание на предупреждения о несоответствии законопроекта об «иноагентах» ценностям ЕС. С таким заявлением на брифинге выступил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель.

По его словам, США «глубоко обеспокоены тем, что этот законопроект, если он вступит в силу, может стигматизировать организации гражданского общества, которые работают для улучшения жизни рядовых граждан Грузии».

«Считаем, что гражданское общество, журналистика, медиа-организации являются краеугольным камнем любого демократического общества, мы призываем правительство Грузии обратить внимание на предупреждения о том, что этот законопроект не соответствует нормам и ценностям ЕС, и, конечно, отрицательно повлияет на прогресс Грузии на пути к Евросоюзу», - заключил Патель.