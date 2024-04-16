Сахиль Бабаев обсуждает сотрудничество с ISSA

13:41

Делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым принимает участие в Европейском региональном форуме социального обеспечения Международной ассоциации социального обеспечения (ISSA), который проходит в Порту. В рамках форума состоялась встреча Сахиля Бабаева с президентом ISSA Мохаммедом Азманом. Министр подчеркнул важную роль ISSA в совершенствовании систем социального обеспечения в мире. Он сообщил, что есть успешный опыт сотрудничества с этой авторитетной международной организацией в процессе социальных реформ, проводимых в Азербайджане.

Отметим, что два учреждения Министерства труда и социальной защиты населения (Государственный фонд социальной защиты (DSMF) и Агентство DOST) являются членами ISSA. Еще два учреждения (Государственно агентство социальных услуг и Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации) также планируют стать членами организации. Было подчеркнуто, что успех социальных реформ, проводимых в Азербайджане в последние годы, всегда высоко оценивался ISSA, а на проходящем сейчас в Португалии форуме учреждения министерства были удостоены 12 наград этой организации.