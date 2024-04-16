Сахиль Бабаев обсуждает сотрудничество с ISSA
Делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым принимает участие в Европейском региональном форуме социального обеспечения Международной ассоциации социального обеспечения (ISSA), который проходит в Порту.
В рамках форума состоялась встреча Сахиля Бабаева с президентом ISSA Мохаммедом Азманом. Министр подчеркнул важную роль ISSA в совершенствовании систем социального обеспечения в мире. Он сообщил, что есть успешный опыт сотрудничества с этой авторитетной международной организацией в процессе социальных реформ, проводимых в Азербайджане.
Отметим, что два учреждения Министерства труда и социальной защиты населения (Государственный фонд социальной защиты (DSMF) и Агентство DOST) являются членами ISSA. Еще два учреждения (Государственно агентство социальных услуг и Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации) также планируют стать членами организации.
Было подчеркнуто, что успех социальных реформ, проводимых в Азербайджане в последние годы, всегда высоко оценивался ISSA, а на проходящем сейчас в Португалии форуме учреждения министерства были удостоены 12 наград этой организации.
Было заявлено, что меморандум, подписанный между Ассоциацией и DSMF в феврале этого года, служит расширению сотрудничества двух институтов в обмене и продвижении передового опыта в сфере социального обеспечения.
Азман выразил удовлетворение активным сотрудничеством министерства с ISSA и постоянным расширением связей. По его мнению, реформы, проводимые в системе социального обеспечения в Азербайджане, заслуживают высокой оценки.