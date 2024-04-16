Закрывается российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме прекращает свою деятельность. Об этом на брифинге для журналистов сообщил пресс-секретарь Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк.

"Работы, направленные на завершение деятельности мониторингового центра, ведутся при координации сторон", - сказал он.

Представитель оборонного ведомства напомнил, что совместный мониторинговый центр был открыт 30 января 2021 года в рамках меморандума между Турцией и Россией.