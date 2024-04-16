Захарова: С помощью Армении хотят разжечь новый большой пожар

Страны Запада превратят Армению в новый инструмент для разжигания новых конфликтов в регионе. Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Очевидно, что в Вашингтоне и Брюсселе поставлена цель разрушить все связи между Россией и Арменией как в сфере безопасности, так и в экономике, а также подорвать механизмы ОДКБ и ЕАЭС. Какие бы красивые слова про заботу о мире на Южном Кавказе они не говорили, Армении отводится лишь роль инструмента, с помощью которого США и ЕС хотят разжечь новый большой пожар», - сказала она.

Захарова также заявила, что Запад хочет лишить Армению всего национального: «Национальной обороны, национальной экономики, национальной энергетики, дать взамен заведомо невыполнимые дорожные карты, бумажные планы и прочую бесконечную демагогию, а потом наигравшись во все это и решив свои конъюнктурные задачи, западники, как они это делали много раз в разных уголках мира, Армению бросят».

Представитель МИД РФ добавила, что Россия ожидает от Армении четкой реакции и дезавуирования после появившихся в СМИ сведений о военно-политических договоренностях с США и ЕС.