Казахстан увеличит поставки нефти через Азербайджан в обход России

Азербайджан и Казахстан обсуждают возможность транспортировки до 5 миллионов тонн в год казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Супса, сообщило Минэнерго Казахстана в четверг.

В марте 2024 года между казахстанской KMГ и азербайджанской SOCAR было подписано соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через Азербайджан. По итогам переговоров азербайджанская сторона выразила готовность об увеличении объемов по принятию казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год.

Казахстан старается увеличить экспорт нефти в обход России, добиваясь диверсификации поставок, о которой летом 2022 года говорил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Однако пока основным экспортным маршрутом остается Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с конечной точкой на российском морском терминале Южная Озереевка около Новороссийска, а доля альтернативных поставок невелика.