Самые известные спортивные и развлекательные каналы мира теперь на CityNet

Ведущий интернет-провайдер страны CityNet впервые в Азербайджане начал сотрудничество с известными телевизионными платформами мира. В результате нового сотрудничества CityNet предоставляет каналы, включенные в состав Blu-TV, Canal+Group и Setanta Sports, в Азербайджане.

Теперь, начиная с марта, эксклюзивный турецкий контент и сериалы с участием известных турецких кинозвезд транслируются бесплатно для клиентов CityNet через канал Blu-TV Play1.

Для клиентов CityNet, подключившимся к пакету Интернет+ТВ, такие каналы, как Dizi, FilmBox, FilmBox Arthouse, FunBox UHD, Fast&FunBox, DocuBox, Gametoon, 360 TuneBox и FightBox, доступны абсолютно бесплатно. Эти каналы были включены в телевизионное вещание CityNet в рамках соглашения с компанией SPI International, входящей в Canal+Group. На этих каналах клиенты могут смотреть голливудские и документальные фильмы, турецкие сериалы, различные развлекательные шоу, игры и слушать музыку разных жанров.

Для клиентов CityNet также активны каналы Setanta Sports, транслирующие крупнейшие футбольные лиги мира, важные спортивные соревнования, такие как НБА, Формула-1, а также крупные теннисные турниры. Подключение пакета, включающего Setanta Sports и другие спортивные каналы («Футбол», «Матч» и тд.), стоит 2 AZN. Клиенты могут воспользоваться этим пакетом бесплатно в течение первого месяца.

CityNet является постоянно развивающимся интернет-провайдером, предоставляющим высокоскоростной фиксированный интернет, цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 120 HD-каналов) и услугу линии домашнего телефона. Для подключения или подробной информации можно перейти по ссылке на сайт www.citynet.az или позвонить по номеру *1177.