В Азербайджане введены пошлины на импорт велосипедов

Внесены изменения в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин», соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, импортная таможенная пошлина составит 15% для мотоциклов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 50 куб. см и велосипедов с электродвигателем с максимальной скоростью более 50 км/ч.

Настоящее постановление вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.