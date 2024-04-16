Каневский прощается с Азербайджаном: миссия выполнена!

Посол Украины Владислав Каневский в связи c окончанием дипломатической миссии в Азербайджане на своей странице в Facebook поделился впечатлениями о проведенном в нашей стране времени, подвел итог своей дипломатической работе в Баку.

«Это был яркий, насыщенный и результативный период моей дипломатической жизни в стране, которая, восстановив свой суверенитет и территориальную целостность, стремительно развивается. Возвращаюсь домой с весьма положительными впечатлениями от Азербайджана и от проживающих здесь людей. Благодарен азербайджанцам за то, что помогли мне познакомиться поближе с богатой историей, культурой и традициями их страны, проникнуться симпатией к Азербайджану. Азербайджанцы, вы прекрасны!» - говорится в публикации украинского посла.

Владислав Каневский пишет, что в Азербайджане посчастливилось «общаться и работать с друзьями Украины и патриотами своей страны, настоящими профессионалами, с которыми вместе укрепляли стратегическое партнерство между нашими государствами, создавая новые эффективные двусторонние механизмы сотрудничества. Горжусь тем, что при моей каденции было создано и обеспечено функционирование институтов, которые достойно представляли Украину в Азербайджане: Торговый дом Украины, Почетное консульство Украины, Украинский центр».

Посол заявил, что украинская диаспора в Азербайджане «стала крепче», «заботясь о сохранении своей национальной идентичности в многонациональной среде страны».

Он выразил радость, что «расширилась география украинских центров и культурно-образовательных заведений в Азербайджане. Очень благодарен украинскому сообществу в Азербайджане за активное содействие в реализации проектов Посольства по популяризации Украины, за организацию волонтерских движений в разных уголках страны с целью оказания помощи нашим соотечественникам, пострадавшим от полномасштабного вторжения России в Украину».

Владислав Каневский особо отметил, что «сегодня в Азербайджане знают больше об Украине, а голос правды о российской агрессии и совершенных агрессором преступлениях громко звучит в информационном пространстве страны, которая оказывает нашему государству посильную гуманитарную и другую помощь, а также активно участвует в проектах по восстановлению Украины».

«Для меня было честью представлять Украину в дружеском Азербайджане! Этому способствовала мощная поддержка со стороны моей семьи: жены, мамы и сына, которые вдохновляли меня, давали силы и уверенность для движения вперед. Отдельные слова благодарности всей нашей дипломатической команде! Миссия выполнена!» - такими словами завершил свою публикацию украинский посол.