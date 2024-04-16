Израиль планировал атаку в Дамаске, в ходе которой был ликвидирован высокопоставленный командир КСИР Мохаммад Реза Захеди, в течение двух месяцев. Такие подробности опубликовала газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

В материале говорится, что за неделю до совершения атаки узкий военный кабинет одобрил план, и лишь за несколько мгновений до удара «союзники-американцы» получили сообщение из Израиля о событии, которое, как ожидалось, должно было «взорвать весь Ближний Восток».

Новые подробности, опубликованные в газете, раскрывают цепь событий, приведших к израильской атаке и ответной реакции Ирана, который впервые нанес значительный удар по Израилю со своей территории.

Кроме того, в статье рассказывается о «гневе американцев», которые посчитали, что атака в Дамаске и, в частности, сокрытие деталей со стороны Израиля до последнего момента, поставила под угрозу их силы на Ближнем Востоке.

Отмечается, что после получения сообщения из Израиля советнику президента Байдена по национальной безопасности Джейку Салливану быстро позвонили его помощники, а также заместитель советника по национальной безопасности Джон Финнер, посланник США на Ближнем Востоке Бретт Макгурк и другие.

По словам нескольких официальных источников в американской администрации, участвовавших в обсуждении последствий атаки с высокопоставленными израильскими представителями, «Израиль не предвидел иранского ответа и неправильно его оценил».