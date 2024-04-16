Как уже сообщалось, Kapital Bank создает выгодные кредитные возможности для клиентов, имеющих кредитные обязательства в других банках. С 18 апреля 2024 года клиенты, обратившиеся в Kapital Bank для закрытия кредитов в других банках, будут получать свои кредиты без комиссии за обналичивание.

Хорошие новости от Kapital Bank для клиентов, имеющих кредитные карты и кредиты наличными в других банках.

Пришло время избавиться от высоких процентных ставок, выплачивая кредиты в нескольких местах. Клиенты, получившие кредит наличными в размере до 50 000 AZN от Kapital Bank на специальных условиях, начиная с 10,9%, смогут воспользоваться возможностью снизить процентные расходы и сократить объем ежемесячных платежей. Чтобы воспользоваться акцией, которая действует до 3 июня, отправьте сообщение с номером 1 на номер 8196 или посетите ближайшее отделение Kapital Bank.

Для получения дополнительной информации: https://kbl.az/rkrk

Помимо всего этого, клиенты, которые переведут свои кредитные обязательства в Kapital Bank в период с 18 апреля по 3 июня 2024 года, получат возможность поучаствовать в лотерее «50 дней 50 подарков».

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.