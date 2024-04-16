Как выходец из Карабаха, я очень рада, что люди уже готовятся к «Большому возвращению». Граждане прибывают в Лачин и его села, в Физули, Зангилан, и они очень счастливы. Я бы тоже хотела продолжить свою деятельность в Агдаме. Об этом заявила народный артист Айгюн Байрамова. Она призвала успешных людей объединиться, дабы помочь превратить Карабах в райские кущи.

В рамках I Государственной программы «Большого возвращения» на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные восстановительно-строительные работы, в первую очередь, формируется современная инфраструктура, создаются необходимые условия для устойчивого заселения и экономической реинтеграции. Госкомитетом проводится информационно-разъяснительная, пропагандистско-разъяснительная и агитационная работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев во вновь созданные населенные пункты. В этом контексте создаются видеоролики с участием интеллигенции, молодежи и представителей различных профессий из освобожденных от оккупации территорий.

Представляем видеоролик с участием Айгюн Байрамовой.