«Друг школьника» в школах Азербайджана

По его словам, проведенный анализ работы сотрудников проекта и опрос среди родителей и учащихся показывает, что «Друг школьника» стал успешным проектом.

Проект «Друг школьника» полностью оправдал себя. Об этом заявил советник министра науки и образования Азер Абизаде, выступая на мероприятии, посвященном деятельности проекта.

Абизаде отметил, что опрос, проведенный среди 14 350 учеников (7 500 – мальчики, 6 850 – девочки) и 2 300 родителей, показывает, что сотрудники проекта всегда своевременно оказывают различную помощь учащимся. Они первые, кто оказывает скорую медицинскую помощь до приезда врачей, кто предотвращает драки, разрешает конфликты между учениками, влияет на их образ жизни.

В свою очередь, советник министра науки и образования, руководитель проекта «Друг школьника» Рустам Агаев отметил, что на данный момент в проекте участвует 238 школ. За последние 8 лет более 11 тысяч учеников получили помощь от «Друга школьника».

К примеру, до прибытия медицинской бригады скорая помощь была оказана 2 586 учащимся. Более 2 000 школьникам оказана психологическая помощь, из них около 700 детей направлены на прием к психиатрам.