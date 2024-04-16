Запад готовит санкции, а Иран резко нарастил экспорт нефти

В первом квартале 2024 года экспорт иранской нефти достиг рекордного уровня за последние шесть лет. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на подсчеты исследовательской компании Vortexa.

Сообщается, что за первые три месяца года средний объем экспорта нефти из Ирана составил около 1,56 млн баррелей в день — максимум с третьего квартала 2018 года. По мнению экспертов, Иран нарастил продажу нефти накануне новых санкций, которые западные страны собираются ввести после его ракетных атак на Израиль, избегая воздействия уже существующих санкций.

«Иранцы достигли настоящего мастерства в искусстве обхода санкций, — цитирует FT руководителя группы по глобальным рискам компании Rapidan Energy Group Фернандо Феррейру. — Если администрация Байдена хочет, чтобы санкции оказали реальный эффект, нужно обратить внимание на Китай».

Многие аналитики полагают, что Иран наращивает продажу нефти благодаря Китаю, который либо является ее конечным потребителем, либо перевалочным пунктом для дальнейшей продажи нефти или переработанных в КНР нефтепродуктов. Однако воздействовать на Китай, чтобы воспрепятствовать обходу Ираном санкций, довольно сложно — сообщается, что иранская нефть проходит не через крупные государственные компании КНР, а поступает на небольшие частные НПЗ.