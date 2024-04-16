Эстония будет атаковать российские города
Эстония будет атаковать российские города, если Россия на нее нападет. Об этом заявил командующий Силами обороны республики Мартин Херем, передает Delfi.
По его мнению, «Россия точно готовится к войне»: «В этом у меня нет ни малейшего сомнения. Я видел планы НАТО».
В случае атаки со стороны России, отметил командующий, эстонские силы «разнесут инфраструктуру в Ивангороде, Печорах и других местах».
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