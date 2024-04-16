Эстония будет атаковать российские города, если Россия на нее нападет. Об этом заявил командующий Силами обороны республики Мартин Херем, передает Delfi.

По его мнению, «Россия точно готовится к войне»: «В этом у меня нет ни малейшего сомнения. Я видел планы НАТО».

В случае атаки со стороны России, отметил командующий, эстонские силы «разнесут инфраструктуру в Ивангороде, Печорах и других местах».