ПАСЕ не признала легитимность Путина

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно приняла резолюцию, в которой возложила ответственность за смерть Навального на РФ и подтвердила свой отказ признавать легитимность Владимира Путина на посту президента. Об этом сообщается на сайте организации.

Организация заявила, что до убийства Навальный был подвергнут пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Кроме того, он пережил покушение с применением химического оружия, совершенное в 2020 году сотрудниками ФСБ.

Депутаты указали, что при Путине Россия де-факто превратилась в диктатуру, а выборы 17 марта 2024 года не были ни свободными, ни честными. Апеллируя к ранее принятой резолюции, ассамблея не признала легитимность Путина на своем посту и призвала государства-члены ПАСЕ прекратить всякое общение с ним, за исключением гуманитарных целей и для достижения мира.

«Россия лишь формально является федерацией, а Путин воюет не только с Украиной, но и с собственным народом», - считают депутаты.

13 октября 2023 года ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к государствам-членам Евросоюза признать нелегитимность Владимира Путина после окончания президентского срока и прекратить все контакты с Россией, кроме гуманитарных и в целях достижения мира.