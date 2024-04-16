Дело Ибадоглу на финишной прямой

Завершается предварительное следствие по уголовному делу председателя Партии демократии и процветания Азербайджана Губада Ибадоглу.

Как стало известно haqqin.az, об этом заявил его адвокат Бахруз Байрамов. По словам защитника, Ибадоглу было объявлено окончательное обвинение по следующим статьям УК Азербайджана: 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) и 167-3.1 (изготовление, хранение или распространение религиозных экстремистских материалов).

«Как сторона защиты мы ознакомимся с делом и подадим ходатайства. После соответствующего решения следственного органа дело будет направлено в суд для рассмотрения», - сказал Байрамов.

Отметим, что Губад Ибадоглу был арестован девять месяцев назад.